Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Jorge Sampaoli sur le mercato !

Publié le 14 mai 2021 à 15h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a reconnu qu'il pourrait laisser sur le banc des joueurs, dont l'avenir à l'OM demeure incertain.

A la recherche de liquidités, l’OM va se montrer actif lors du prochain mercato estival. Comme indiqué par la Provence, plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante à l’instar de Duje Caleta-Car ou encore de Boubacar Kamara. D’autres ont annoncé leur départ à la fin de la saison à l’instar de Valère Germain ou encore de Florian Thauvin, qui s’est engagé avec les Tigres de Monterrey. Alors que l’avenir de plusieurs éléments demeure incertain, Jorge Sampaoli doit trouver la meilleure solution pour terminer au mieux la saison.

« L'incertitude entre les joueurs qui vont partir et les autres rentre en compte dans mes choix »