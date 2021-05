Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Florian Thauvin est identifié !

Publié le 15 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Le départ de Florian Thauvin aux Tigres étant déjà acté, l’OM devra lui trouver un remplaçant. Et à ce sujet, Jorge Sampaoli en a dit plus ce vendredi.

A la surprise générale, c’est donc au Mexique que Florian Thauvin continuera sa carrière. En fin de contrat à l’OM, l’international français n’a pas voulu prolonger sur la Canebière ou rejoindre un autre club européen. Ayant reçu une offre importante de la part des Tigres, Thauvin va ainsi rejoindre André-Pierre Gignac de l’autre côté de l’Atlantique. Une grosse perte pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria qui souhaitaient le conserver. Et désormais, il va falloir le remplacer.

« Trouver un profil conforme au système »