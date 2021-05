Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur les choix de Sampaoli !

Publié le 15 mai 2021 à 10h45 par A.C.

Jorge Sampaoli semble déjà dessiner les contours de son futur Olympique de Marseille.

Le mercato estival approche à grands pas et à l’Olympique de Marseille on semble déjà s’y préparer. Le président Pablo Longoria travaille sur plusieurs pistes, tandis que Jorge Sampaoli semble vouloir frapper quelques gros coups en Amérique du Sud. Mais le mercato marseillais va surtout passer par les départs ! Ainsi, RMC Sport a tout récemment annoncé que Sampaoli aurait décidé de restreindre le groupe de l’OM, écartant notamment plusieurs joueurs comme Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui, Valère Germain et Christopher Rocchia, qui sont tous soit en fin de contrat soit en fin de prêt.

Cuisance et Khaoui simplement blessés