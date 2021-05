Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va passer à l'action dans deux dossiers brûlants !

Publié le 15 mai 2021 à 8h45 par D.M.

L'OM espérerait conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola, prêtés respectivement par le Borussia Dortmund et la Fiorentina. Mais les négociations s'annoncent compliquées pour Pablo Longoria.

A Marseille, ces derniers mois, de nombreux joueurs sont arrivés sous la forme d’un prêt. C’est notamment le cas de Michael Cuisance (en provenance du Bayern Munich), d’Olivier Ntcham (Celtic Glasgow), de Leonardo Balerdi ((Borussia Dortmund) et de Pol Lirola (Fiorentina). Les deux premiers ne font pas partie des premiers choix de Jorge Sampoli et leur avenir pourrait s’écrire loin de l’OM. Mais pour Balerdi et Lirola, Pablo Longoria pourrait faire un effort pour les acquérir définitivement.

Longoria va négocier pour Balerdi et Lirola