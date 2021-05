Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette piste défensive, une grosse bataille attend Longoria !

Publié le 15 mai 2021 à 0h00 par Th.B.

S’étant penché sur le dossier Yan Valery, Pablo Longoria pourrait bien éprouver des difficultés à attirer le latéral droit sous contrat à Southampton à l’OM en raison des intérêts qu’il susciterait.

En marge du prochain mercato estival, l’OM pourrait se pencher sur le recrutement d’un latéral droit en raison des incertitudes entourant Hiroki Sakai et Pol Lirola. Le premier chercherait à retourner au Japon comme RMC Sport l’a récemment confirmé lorsque le défenseur droit prêté par la Fiorentina pourrait ne pas être définitivement transféré à l’OM. Pablo Longoria scruterait donc le marché dans l’optique de dénicher un nouvel arrière latéral et aurait notamment arrêté son choix sur Yan Valery. Néanmoins, le joueur de Southampton prêté à Birmingham ferait tourner bien des têtes.

Valery aurait la cote en Angleterre et en Allemagne !