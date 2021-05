Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria reprendrait en main un dossier hivernal !

Publié le 14 mai 2021 à 19h10 par Th.B.

À l’approche du mercato estival, Pablo Longoria travaillerait déjà sur plusieurs dossiers dont le recrutement d’un latéral droit. Avec le très probable départ d’Hiroki Sakai, le président de l’OM se pencherait sur le profil du latéral droit Yan Valery.

Cet été, l’OM pourrait perdre ses deux latéraux à droite. En effet, le prêt de Pol Lirola avec option d’achat non obligatoire de 12M€ pourrait être levée, mais il n'y aucune certitude à ce jour. En outre, Hiroki Sakai aimerait quitter le club phocéen à la fin de la saison et aurait annoncé sa décision aux dirigeants de l’OM ainsi qu’à certains membres du vestiaire de Jorge Sampaoli d’après RMC Sport. Afin de remédier à cette situation, Pablo Longoria se serait déjà mis au travail et pourrait rouvrir un dossier hivernal.

Yan Valery, une piste hivernale toujours d’actualité !