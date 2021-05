Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez aurait fait une incroyable offre à Luis Campos !

Publié le 14 mai 2021 à 14h00 par D.M.

Libre depuis son départ du LOSC, Luis Campos pourrait prochainement reprendre du service. Le Portugais pourrait notamment occuper un rôle de consultant au Real Madrid.

Depuis son départ du LOSC, Luis Campos a fait énormément parler de lui. Alors que les rumeurs sur une vente de l’OM se sont faites nombreuses ces derniers mois, il a été question d’une possible arrivée du Portugais à Marseille. Mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 février dernier, il n’y a eu aucun contact entre les deux parties. Libre, Luis Campos recherche désormais un nouveau défi. Selon Sky Sports , le Portugais pourrait rebondir à Manchester United ou à la Juventus.

Un rôle de consultant pour Campos ?