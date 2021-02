Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Luis Campos dans les plans de Pablo Longoria ? La réponse !

Publié le 27 février 2021 à 14h30 par Alexis Bernard

Le nom de Luis Campos revient avec insistance du côté de l’OM. Et notamment depuis que Pablo Longoria a été nommé président. Voici les éléments de réponse que le10sport.com peut apporter.

Coup de théâtre à l’OM. Alors qu’il semblait parti pour terminer la saison à son poste de président, Jacques-Henri Eyraud a été « remercié » par Frank McCourt, le propriétaire du club. Ou plutôt remplacé par Pablo Longoria, le directeur sportif, qui hérite donc d’une casquette supplémentaire de président. Un choix surprenant qui a fait rejaillir le nom de Luis Campos ces dernières heures. Libre depuis son départ du LOSC, le Portugais pourrait en effet prendre les fonctions de directeur sportif et ainsi permettre à Pablo Longoria de se concentrer uniquement sur son nouveau rôle de président. Par ailleurs, le nom de Luis Campos a été cité ces dernières semaines, accolé au supposé rachat en cours du côté de l’OM. Thibaud Vezirian ayant en effet indiqué que la vente était bouclée, avec un fond saoudien aux manettes et une possible présence de Luis Campos dans l’organigramme à venir.

Zéro contact avec Luis Campos