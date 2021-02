Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud... Les dessous de l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 27 février 2021 à 13h30 par Dan Marciano

C’est désormais officiel, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l’OM. Un dossier géré exclusivement par Pablo Longoria, qui recherchait un profil bien précis sur le marché.

L’actualité de la Ligue 1 devait être monopolisée ce vendredi par la rencontre opposant l’OGC Nice à Rennes. Mais en début de soirée, Frank McCourt a pris tout le monde de court en publiant un communiqué dans lequel il annonçait des changements majeurs. Exit Jacques-Henri Eyraud, présent à l’OM depuis 2016 et critiqué depuis plusieurs semaines par les supporters marseillais. Pour le remplacer au poste de président, le propriétaire américain a promu Pablo Longoria, qui occupait le rôle de head of football . Par ailleurs, Frank McCourt a officialisé l’arrivée du successeur d’André Villas-Boas, mis à pied après avoir critiqué la politique sportive du club. Comme indiqué par le 10 Sport, Jorge Sampaoli a été nommé nouvel entraîneur de l’OM et a signé un contrat jusqu’en 2023. Encore en poste à l’Atlético Mineiro en début de semaine, le technicien argentin a décidé de rejoindre une nouvelle équipe européenne, après son passage au FC Séville entre 2016 et 2017, et n’a pas caché sa joie après s'être engagé avec l’OM.

Sampaoli, un dossier géré de A à Z par Longoria

« On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts ». Pour ses premiers mots en tant qu’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a mis l’accent sur le côté populaire du club. Habitué aux ambiances chaudes en Amérique du Sud, le technicien ne devrait pas être dépayser au Vélodrome, qui a déjà vu passer sous ses yeux Marcelo Bielsa, à qui il est souvent comparé. Et si Jorge Sampaoli va poser ses valises à Marseille, c’est surtout grâce à Pablo Longoria. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 3 février dernier, le désormais ancien head of football avait sondé plusieurs techniciens à l’instar de Rafael Benitez, Maurizio Sarri ou Lucien Favre avant de se concentrer exclusivement sur Jorge Sampaoli. Comme cela a été confirmé par Le Parisien , Pablo Longoria a géré intégralement ce dossier et a noué des contacts avec l’entourage de l’ancien sélectionneur du Chili bien avant le départ d’André Villas-Boas. Jacques-Henri Eyraud, qui occupait pourtant le rôle de président jusqu’à ce vendredi, aurait été écarté de ce dossier et ne se serait jamais entretenu avec Jorge Sampaoli durant les négociations selon le journaliste qui officie à Winamax Sport Thomas Bonnavent.

