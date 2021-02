Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour une arrivée de Luis Campos !

Publié le 27 février 2021 à 12h10 par T.M.

A l’OM, Frank McCourt a décidé de tout changer pour entamer un nouveau chapitre. Cela pourrait-il également donner lieu à l’arrivée de Luis Campos, dont le nom revient de plus en plus sur la Canebière. Réponse.

La colère ne faisait que monter ces dernières semaines à l’OM. Et pour apaiser les supporters, Frank McCourt a décidé de trancher dans le vif. Ce vendredi, l’annonce de l’arrivée de Jorge Sampaoli a été reléguée au second plan par la décision prise pour Jacques-Henri Eyraud. Alors que le président de l’OM était la cible des fans marseillais, McCourt a décidé de le remplacer à la tête du club phocéen par Pablo Longoria. L’Espagnol quitte donc son poste de « Head of Football » pour prendre les commandes de l’OM. Et si cela laissait la place à Luis Campos ?

L’OM pas intéressé ?