Mercato - PSG : Une énorme révolution menée par Pochettino au PSG ?

Publié le 27 février 2021 à 11h30 par T.M.

Au milieu des nombreuses stars du PSG, il est difficile pour les jeunes joueurs du centre de formation de se faire une place. Alors que cela a été à l’origine de nombreux départs ces dernières années, cet exode des talents pourrait bien prendre un autre tournant sous l’impulsion de Mauricio Pochettino.

Du côté du PSG, la place donnée aux jeunes talents est un véritable sujet. En effet, alors que le club de la capitale dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France et même d’Europe, s’imposer parmi les nombreuses stars du PSG est compliqué pour un jeune. Ainsi, nombreux ont été ceux à avoir choisi de quitter le club de la capitale pour exploser ailleurs. Cela a dernièrement été le cas avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, partis à l’ASSE et au Bayern Munich. Un exode que Leonardo veut freiner et Mauricio Pochettino pourrait bien l’aider. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs envoyé un message fort concernant ses plans pour les jeunes pousses parisiennes : « À Tottenham, Southampton ou à l'Espanyol, j'ai utilisé les jeunes du centre de formation. Il aide à transmettre cette identité du club. Pour le moment, avec la Covid et l'arrêt du championnat U19, c'est difficile de faire des échanges avec les jeunes et le centre de formation. C'est compliqué avec la bulle sanitaire. Mais dans le futur c'est sûr que l'on voudra utiliser et travailler avec les jeunes ».

Une jeunesse prometteuse !

Et des paroles, Mauricio Pochettino pourrait rapidement passer aux actes. En effet, comme l’explique L’Equipe ce samedi, compte tenu du contexte actuel et des moyens réduits accordés à Leonardo, le PSG pourrait bien accorder plus de place à ses jeunes joueurs. La question est donc de savoir à qui. Lancé dernièrement dans le grand bain par Mauricio Pochettino, Xavi Simons (17 ans) serait perçu comme l’avenir du club de la capitale, de même qu’Edouard Michut (17 ans), Abdoulaye Kamara (16 ans), ainsi qu’El Chadaille Bitshiabu (15 ans). Apparu à 6 reprises depuis le début de la saison, Timothé Pembélé serait également très apprécié par le staff de Mauricio Pochettino, qui pourrait donc s’appuyer sur lui à l’avenir. En revanche, cela est plus incertain pour Kays Ruiz. Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel durant la première partie de saison, le joueur de 18 ans, en fin de contrat, pourrait bien ne pas continuer avec le club de la capitale.

