Mercato - PSG : Sergio Agüero envoie une réponse à Mauricio Pochettino…

Publié le 27 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Piste initiée par Mauricio Pochettino, Sergio Agüero ne serait pas prêt à signer au PSG pour évoluer sous la houlette de l’entraîneur argentin. En effet, sa priorité serait de prolonger son contrat à Manchester City.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais tant le nom de Sergio Agüero a été lié au PSG ces dernières semaines, mais Mauricio Pochettino serait un fervent admirateur de son compatriote argentin qu’il a pu voir de près en Premier League lors de son passage sur le banc de Tottenham. Sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+ , Bruno Satin révélait en janvier dernier qu’Agüero serait même la priorité estivale de l’entraîneur du PSG. L’agent de joueurs insistait sur le fait que Pochettino cultiverait le désir de voir El Kun débarquer à Paris. Mais qu’en est-il de la position du joueur sur la question ?

Agüero voudrait prolonger à City