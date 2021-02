Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Hector Bellerin !

Publié le 27 février 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un nouveau latéral droit en marge du mercato estival, le PSG songerait une nouvelle fois à Hector Bellerin qui disposerait d’un bon de sortie de la part d’Arsenal.

L’été dernier, avant qu’Alessandro Florenzi ne débarque en prêt en provenance de la Roma, Leonardo aurait activé la piste menant à Hector Bellerin. Néanmoins, comme CBS Sports l’a souligné lundi, les 41M€ réclamés par Arsenal se sont avérés trop importants du point de vue du PSG. Résultat, le dossier a été clos, mais pas indéfiniment. C’est en effet ce que CBS a confié en début de semaine en assurant qu’en marge du prochain mercato, le directeur sportif du PSG devrait retenter sa chance avec l’arrière latéral de 25 ans dont le profil plairait également à Mauricio Pochettino.

Arsenal prêt à laisser partir Bellerin