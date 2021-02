Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse ouverture pour cette piste défensive !

Publié le 26 février 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Hector Bellerin pour cet été, le départ de l’Espagnol d’Arsenal serait quasiment acté. Explications.

Conquis par les performances d’Alessandro Florenzi, actuellement prêté par l’AS Rome, le PSG devrait prochainement lever l’option d’achat de l’Italien, qui deviendra alors un joueur à part entière du club de la capitale. Toutefois, dans le couloir droit de la défense de Pochettino, cela pourrait encore bouger. En effet, pas fan de Colin Dagba, Leonardo se serait mis en quête d’un nouveau latéral, regardant pour cela du côté d’Arsenal. Déjà intéressé ces derniers mois, le PSG aurait toujours à l’oeil Hector Bellerin, sous contrat jusqu’en 2023 avec les Gunners. Et pour l’Espagnol, la porte pourrait s’ouvrir en grand.

Un accord entre Arteta et Bellerin ?