Mercato - PSG : Cette révélation tonitruante pour l’avenir de Hector Bellerin !

Publié le 25 février 2021 à 1h15 par T.M.

Visiblement à la recherche d’un arrière droit pour la saison prochaine, le PSG aurait bien un gros coup à jouer avec le joueur d’Arsenal, Hector Bellerin.

Alors que le PSG envisagerait de lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, un autre arrière droit serait attendu dans la capitale lors du mercato estival. Et pour renforcer la défense de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Hector Bellerin, joueur d’Arsenal. En effet, selon les informations de CBS , le PSG penserait à l’international espagnol, qui serait visiblement ouvert à un départ des Gunners à l’intersaison. Et ce mercredi, The Transfer Window Podcast vient confirmer cette tendance concernant l’avenir de Bellerin.

D’Arsenal au PSG ?