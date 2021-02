Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois nouvelles menaces pour Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 24 février 2021 à 10h45 par A.C.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023, Hector Bellerin pourrait rebondir dans un club plus ambitieux à la fin de la saison. Mais le PSG ne serait pas seul sur les rangs...

Considéré comme l’une des grandes promesses au poste de latéral droit, Hector Bellerin s’est un peu perdu à Arsenal. Mais à 25 ans, le moment est peut-être venu pour l’Espagnol de donner une nouvelle tournure à sa carrière ! CBS Sport a en effet annoncé que Bellerin songerait sérieusement à un départ en fin de saison et il ne manquerait pas de courtisans. Premier et non des moindres, le Paris Saint-Germain. Avec le prêt d’Alessandro Florenzi cet été, Leonardo a sécurisé le poste de latéral droit, mais avec Bellerin, il pourrait en faire une véritable force pour le PSG.

Le Milan AC, la Roma et le Napoli sur Bellerin