Mercato - PSG : La porte s’ouvrirait pour Hector Bellerin !

Publié le 23 février 2021 à 0h15 par Th.B.

À l’instar de l’été dernier, Leonardo devrait tenter sa chance auprès d’Arsenal pour le recrutement d’Hector Bellerin. Et le PSG pourrait bien avoir un gros coup à jouer, les Gunners scrutant déjà le marché dans l’optique de lui dénicher un successeur.

Malgré les problèmes financiers rencontrés par le PSG et en grande partie liés à la crise économique causée par le Covid-19, Leonardo aurait joué sur bien des tableaux lors du dernier mercato estival. Finalement, le directeur sportif a profité de grosses opportunités du marché pour boucler des prêts comme ceux de Moise Kean et de Danilo Pereira ou encore d’Alessandro Florenzi ou en faisant venir gratuitement Rafael Alcantara, dit Rafinha. Néanmoins, des opérations plus importantes ont fait le tour des médias, comme par exemple le transfert d’Hector Bellerin. N’ayant pas proposé une somme suffisamment convaincante aux yeux d’Arsenal, à savoir 29M€, le PSG pourrait revenir à la charge selon CBS Sports.

Arsenal a deux options pour le remplacement de Bellerin !