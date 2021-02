Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi, Bellerin, Leonardo prépare un coup de maître !

Publié le 22 février 2021 à 20h30 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ne ferait pas totalement confiance à Colin Dagba et Thilo Kehrer pour concurrencer Alessandro Florenzi. Alors que l’option d’achat fixée à 9M€ devrait être levée pour Florenzi, le PSG envisagerait également de frapper fort en recrutant Hector Bellerin.

Malgré l’arrivée d’Alessandro Florenzi l’été dernier, en prêt avec option d’achat en provenance de la Roma, Leonardo ne serait pas rassasié. Le directeur sportif aurait toujours la ferme intention de renforcer la position de latéral droit. La cause ? Colin Dagba ne serait pas jugé apte à apporter une réelle concurrence à Alessandro Florenzi lorsque Thilo Kehrer a dépanné à ce poste la saison passée, mais est un défenseur central de formation. Au cours de la prochaine session estivale des transferts, une arrivée d’un nouvel arrière latéral évoluant à droite est escomptée selon CBS Sports qui livre même le candidat idéalement souhaité par Leonardo. Le média explique que Hector Bellerin, à l’instar de l’été dernier, bénéficierait toujours des faveurs du directeur sportif du PSG. Pour remplacer Alessandro Florenzi, seulement prêté par la Roma ? Pas vraiment.

Florenzi définitivement au PSG, et l’option Bellerin se dessine…

En effet, comme Fabrizio Romano ou L’Équipe le révélaient récemment, le Corriere dello Sport a lui aussi assuré que la volonté du PSG était de lever l’option d’achat incluse dans le prêt convenu entre le Paris Saint-Germain et la Roma. Pour boucler ce dossier, le PSG accepterait de payer les 9M€ de ladite option d’achat pour que Florenzi soit contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Et ce n’est pas CBS Sports qui dira le contraire. Pour le média, l’option d’achat sera bel et bien levée, mais le PSG aimerait apporter une réelle concurrence à l’international italien. En ce sens, une nouvelle offensive, après l’échec de l’été dernier, devrait être lancée auprès d’Arsenal pour le transfert d’Hector Bellerin. Bien qu’il soit passé par le banc de Tottenham, rival historique et territorial d’Arsenal, Mauricio Pochettino serait un fervent admirateur du profil du latéral droit espagnol.

… mais il faudra se montrer très convaincant