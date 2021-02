Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet avec Leonardo pour David Alaba ?

Publié le 22 février 2021 à 20h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaille en coulisse pour parvenir à convaincre David Alaba de rallier la capitale plutôt que du Real Madrid comme le10sport.com vous l’a assuré. Et un nouvel entretien devrait avoir lieu prochainement.

Et si le PSG prenait tout le monde de court et surtout le Real Madrid dans la course à la signature de David Alaba, qui sera libre de tout contrat en juin prochain ? Divers médias ont déjà souligné par le passé un accord verbal entre le défenseur du Bayern Munich et le Real Madrid. Mais le10sport.com vous a assuré le 9 février dernier que le PSG faisait le forcing dans ce dossier et était même « à bloc » maintenant le contact avec l’entourage du polyvalent défenseur du Bayern Munich capable d’évoluer au milieu de terrain et au poste de latéral gauche, sa position de prédilection. RMC Sport a confirmé nos informations ce lundi soir, tout en apportant une précision importante pour la suite de cette opération.

Une nouvelle réunion prévue dans les prochains jours