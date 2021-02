Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Haaland… Le Barça a pris une décision retentissante !

Publié le 22 février 2021 à 18h30 par Th.B.

Voyant que les pistes Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont inaccessibles en raison de la situation financière précaire du FC Barcelone, le club culé reverrait ses ambitions à la baisse pour le recrutement d’un attaquant.

Le FC Barcelone pourrait-il recruter Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland ? Candidat aux élections présidentielles du Barça qui se tiendront le 7 mars prochain, Toni Freixa a clairement fait savoir qu’à ses yeux, une telle opération était possible malgré la délicatesse financière dans laquelle le club blaugrana se situe actuellement. « J’ai conclu un accord d'intention avec un investisseur qui apportera 250M€ ». De quoi lui permettre se signer « trois cracks différents, deux en attaque et un en défense, ce qui nous permettra de rivaliser à nouveau au plus haut niveau » sans pour autant divulguer « les noms des joueurs concernés tant que nous ne les aurons pas signés, car ils peuvent intervenir dans notre négociation ». Mais pour Freixa, le FC Barcelone ne se refuserait rien et surtout pas Haaland et Mbappé. Un discours que Victor Font, autre candidat à la présidence du FC Barcelone, ne partage pas du tout. Et du côté de Barcelone, on penserait plus comme Font que comme Freixa à en croire la branche ibérique d’ ESPN. D’autres dossiers seraient activés en marge du prochain mercato estival dans le secteur offensif.

Mbappé et Haaland trop chers, place au marché des opportunités !

C’est en effet l’information que les journalistes Moises Llorens et Sam Marsden ont communiqué ce lundi. Le profil d’Alexander Isak plairait depuis un bout de temps à Ramon Planes, dirigeant de la section sportive du FC Barcelone jusqu'à ce que la future direction soit élue. D’ailleurs, les performances de l’attaquant de la Real Sociedad seraient supervisées depuis le mois d’octobre. Le FC Barcelone prévoirait de tenter sa chance avec l’international suédois de 21 ans en marge du prochain mercato ou pour un joueur de cet acabit. ESPN a révélé que les opérations XXL menant à Kylian Mbappé ou encore à Erling Braut Haaland ne seraient tout bonnement pas possibles au vu de la situation économique dans laquelle est engluée le FC Barcelone. De quoi permettre au Barça de scruter le marché afin de dénicher les meilleures opportunités économiques et sportives. D’où l’intérêt du club culé pour Isak, mais également pour Darwin Nunez. Avant-centre uruguayen du Benfica Lisbonne, Nunez est lui aussi âgé de 21 ans et serait une piste de longue date du FC Barcelone qui aurait déjà tenté de le faire venir au Camp Nou par le passé.

Les rêves Sergio Agüero et Memphis Depay