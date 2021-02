Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 14h10 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa fait part de son optimisme pour Lionel Messi dont le contra s'achève en juin prochain.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les préoccupations du côté du FC Barcelone. Et pour cause, quelques mois après avoir réclamé son départ, l'international argentin n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, un départ est toujours possible pour Lionel Messi qui est convoité par le PSG et Manchester City. Le natif de Rosario attend probablement l'élection du futur président du Barça avant de trancher pour son avenir.

Messi ne décidera pas de son avenir après les élections