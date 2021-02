Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG réunit toutes les conditions pour Lionel Messi !

Publié le 22 février 2021 à 5h15 par T.M.

En concurrence avec Manchester City pour accueillir Lionel Messi, le PSG semblerait toutefois être le mieux armé pour convaincre la star du FC Barcelone.

Restera, ne restera pas ? En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est au centre de toutes les rumeurs. Tout le monde s’interroge sur l’avenir de l’Argentin, qui pourrait bien quitter son club de toujours et se lancer un nouveau défi. Mais pour aller où ? Aujourd’hui, deux clubs semblent les mieux placés pour accueillir Messi : Manchester City et le PSG. Alors que les Citizens peuvent jouer la carte Pep Guardiola, le club de la capitale peut compter sur Neymar. Mais pas seulement…

« C’est mieux pour lui qu’il vienne au PSG »