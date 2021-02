Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar s'active pour boucler l'opération Messi !

Publié le 21 février 2021 à 14h15 par D.M.

Journaliste proche des joueurs brésiliens du PSG et notamment de Neymar, Isabela Pagliari a confié que Neymar souhaitait que Lionel Messi rejoigne le club parisien à l’issue de son contrat.

Malgré son départ du FC Barcelone en 2017, Neymar est resté très proche de son ancien coéquipier Lionel Messi. A tel point que l’international brésilien avait déclaré en décembre dernier qu’il souhaitait, de nouveau, évoluer aux côtés de la Pulga : « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Depuis, les rumeurs sur une possible arrivée de l’international argentin au PSG se sont multipliées. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone et voudrait connaitre l’identité du prochain président avant de prendre sa décision.

« Neymar joue déjà en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu »