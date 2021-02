Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 21 février 2021 à 13h45 par H.G.

Alors qu’aucun accord dans l’optique d’une prolongation n’aurait encore été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, il se pourrait même que rien n’ait véritablement avancé dans ce dossier.

Le temps presse pour Kylian Mbappé. Si l’international français réclame encore du temps pour trancher sur son avenir à un an et demi du terme de son contrat, le PSG se doit d’accélérer la cadence dans ce dossier. En effet, faute de prolongation d’ici l’été prochain, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre afin de ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille gratuitement et librement un an plus tard. En conséquence, Leonardo serait en contact régulier avec son entourage, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé pour le moment entre le PSG et Kylian Mbappé.

Le PSG n’aurait formulé aucune offre à Kylian Mbappé !

Pire encore, à en croire les informations de Julien Maynard, le Paris Saint-Germain n’aurait tout simplement pas formulé la moindre offre à l’attaquant de 22 ans, auteur d’un triplé au Camp Nou cette semaine face au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 4-1 des hommes de Mauricio Pochettino). De ce fait, même si les discussions entre les différentes parties seraient cordiales et régulières, tout indique que le dossier Kylian Mbappé est encore très loin d’être proche de son dénouement.