Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait trouvé la solution pour remplacer Mbappé !

Publié le 21 février 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG entend prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le fait que l’international français n’ait toujours pas tranché quant à son avenir pousserait le club de la capitale à travailler sur des alternatives. Et ce travail pourrait bien mener le club de la capitale vers Harry Kane, qui connait bien Mauricio Pochettino.

Leonardo a deux dossiers chauds sur son bureau en cette saison 2020/2021, à savoir les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Les deux hommes arriveront en effet au terme de leur contrat le 30 juin 2022, chose qui ne laisse d’autre choix au PSG que de les prolonger cette saison, faute de quoi il risquerait de devoir les vendre l’été prochain pour s’épargner la possibilité d’un départ libre un an plus tard. Et pour l’heure, Leonardo semble avoir réussi une partie de sa mission. Effectivement, Neymar aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour prolonger son bail pour quatre saisons supplémentaires à en croire les informations dévoilées par Marcelo Bechler dernièrement, confirmées par la suite par RMC Sport et d’autres médias. Cependant, la donne est différente avec Kylian Mbappé pour l’heure. En effet, l’international français a publiquement admis être encore en pleine réflexion au sujet de son futur au PSG, et ce dans un contexte où le Real Madrid et Liverpool souhaiteraient l’attirer.

Harry Kane, le remplaçant de Kylian Mbappé au PSG ?

Bref, à l’heure actuelle, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit en pointillés au PSG. Par conséquent, pour ne pas se retrouver dos au mur s’il venait à ne pas prolonger son contrat, le club parisien n’a d’autre choix que de travailler sur d’éventuelles alternatives à même de compenser son possible départ. Et à en croire les informations dévoilées par le Mirror ce dimanche, ce travail mènerait le PSG droit sur Harry Kane, le prolifique buteur de Tottenham. L’international anglais est un joueur bien connu de Mauricio Pochettino puisque ce dernier l’a déjà entrainé du temps où il était sur le banc des Spurs . Depuis, les deux hommes auraient conservé de bonnes relations, Harry Kane ayant même félicité Mauricio Pochettino après son arrivée au PSG début janvier. Et maintenant, ils pourraient tous deux se retrouver dans une nouvelle capitale européenne après Londres, à savoir Paris. Cependant, tout indique que la piste menant à l’attaquant des Three Lions ne sera pas aisée à boucler pour les champions en titre de Ligue 1. En effet, outre le fait que Manchester City serait également sur ses traces, Harry Kane serait valorisé à 173 M€ par les dirigeants de Tottenham.

Un trophée remporté pourrait-il changer la donne pour Harry Kane ?