Mercato - PSG : Encore un espoir pour Leonardo avec David Alaba ?

Publié le 21 février 2021 à 11h10 par D.M.

Alors qu’il quittera le Bayern Munich à l’issue de cette saison, David Alaba aurait un accord verbal avec le Real Madrid. Ce qui n’empêche pas les autres équipes intéressées de garder espoir dans ce dossier.

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était évidemment pas une décision facile, je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi. Mon avenir ? Je n’ai pas encore décidé. Tout le monde, absolument tout le monde s’est battu pour que je reste. Je suis vraiment reconnaissant pour cela et c'est pourquoi cela a rendu cette décision si difficile. Le Bayern Munich est comme ma famille ». Le 16 février dernier, David Alaba officialisait son départ du Bayern Munich à l’issue de son contrat, soit à la fin de la saison. Une opportunité en or pour de nombreuses équipes européennes, désireuses de recruter un défenseur de classe mondiale sans dépenser le moindre centime. Courtisé par plusieurs clubs, David Alaba afficherait toutefois une préférence.

Alaba aurait un accord verbal avec le Real Madrid, mais...