Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier gros danger en vue pour Pochettino dans le dossier Kane !

Publié le 21 février 2021 à 10h15 par D.M.

Mauricio Pochettino envisagerait de recruter Harry Kane, en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

Auteur d’un triplé face au FC Barcelone ce mardi en Ligue des champions, Kylian Mbappé n’a pas dû laisser insensible le Real Madrid, qui tente de le recruter depuis de nombreuses années. A en croire la presse espagnole, le club entrainé par Zinedine Zidane envisage de formuler une offre au PSG si le champion du monde décide de ne pas prolonger son contrat. Un départ de l’attaquant à la fin de la saison pourrait intervenir et pour le remplacer, Mauricio Pochettino aurait les idées claires.

Manchester City prêt à chambouler les plans du PSG ?