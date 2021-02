Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli lâche un gros indice sur son arrivée à Marseille !

Publié le 21 février 2021 à 10h10 par A.M.

Alors que le championnat brésilien s'achève le week-end prochain, Jorge Sampaoli pourrait être sur le banc de l'OM dès le choc contre l'OL le 28 février.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas. Toutefois, contrairement aux premières pistes explorées, à l'image de Maurizio Sarri, Lucien Favre ou Rafael Benitez, le technicien argentin n'est pas libre puisqu'il est actuellement sous contrat à l'Atlético Mineiro jusqu'en décembre prochain. Une clause libératoire, estimée à 600 000€, permet toutefois à l'OM de pouvoir casser son bail avec le club brésilien. Mais cela reporte forcément son arrivée sur la Canebière.

Sampaoli à l'OM dans une semaine ?