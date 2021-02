Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet et Larguet laissent planer le doute pour Sampaoli !

Publié le 20 février 2021 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a récemment assuré, un accord est proche d’être trouvé entre les dirigeants de l’OM et Jorge Sampaoli. Invités à s’exprimer sur la question, Nasser Larguet et Dimitri Payet ne se sont pas enflammés pour une éventuelle nomination de l’Argentin.

Depuis l’annonce choc d’André Villas-Boas dans la foulée de la clôture du mercato hivernal dans laquelle il avait assuré avoir communiqué sa démission à ses dirigeants en raison d’un désaccord sur le recrutement d’Olivier Ntcham, l’OM est en quête d’un successeur au Portugais. Après avoir mis à pied à titre conservatoire Villas-Boas qui est lié au club phocéen jusqu’en juin prochain, Pablo Longoria a nommé Nasser Larguet au poste d’entraîneur afin d’assurer l’intérim. La directeur du football de l’OM confiait donc deux tâches à Larguet, à savoir gérer l’équipe première de l’OM et le centre de formation. Après avoir essuyé des échecs auprès de Maurizio Sarri, de Lucien Favre ou encore de Rafael Benitez, comme le10sport.com vous l’avait révélé le 3 février, nous vous dévoilions deux jours plus tard que Jorge Sampaoli était en pole position pour prendre la succession de Villas-Boas. Plus récemment, toujours selon nos informations, un accord était sur le point d’être trouvé entre les dirigeants de l’OM et Sampaoli qui n’a plus rien à jouer avec l’Atletico Mineiro en championnat. Sous contrat jusqu’en décembre prochain, Sampaoli devrait voir ses dirigeants résilier son contrat d’après Canal+, la rupture étant totale à en croire Globoesporte . Mais qu’en pense le groupe marseillais ?

Dimitri Payet salue Nasser Larguet et tacle André Villas-Boas…

Dans la foulée du match nul concédé sur la pelouse du FC Nantes ce samedi après-midi (1-1), Dimitri Payet, seul buteur marseillais de la journée, a été interrogé sur l’état d’esprit du vestiaire de l’OM en marge de l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Pas de quoi chambouler le groupe selon Payet qui a loué le travail de Nasser Larguet tout en glissant indirectement un tacle à André Villas-Boas. « Est-ce qu’on pense à l’arrivée d’un nouvel entraîneur ? On lit, on écoute, forcément avec les réseaux sociaux c’est difficile de louper ça. Mais je pense que le plus important c’est qu’on a retrouvé une unité depuis l’arrivée de Nasser (ndlr Larguet) et on voit que le groupe a pas mal changé et que les efforts sont faits. Au final, bizarrement on est récompensé » . Au micro d’OIivier Tallaron, journaliste de Canal+ , Dimitri Payet n’a donc pas souhaité alimenter les rumeurs d’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM.

Nasser Larguet alimente le suspense !