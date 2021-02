Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Trois entraîneurs viennent de recaler l’OM !

Publié le 3 février 2021 à 13h00 par Alexis Bernard

En quête d’un nouvel entraîneur après le départ fracassant d’André Villas-Boas, l’OM a essuyé plusieurs refus ces dernières heures.

Sans entraîneur depuis ce mardi, l’OM s’active sur tous les fronts pour se trouver un nouveau coach. Et jusqu’à présent, Pablo Longoria se heurte à de multiples refus. Selon nos informations, trois entraîneurs viennent de refuser le poste. Le premier n’est autre que Lucien Favre. Comme le10sport.com l’a révélé, le technicien suisse ne souhaite pas prendre un club en cours de saison. Si l’OM l’intéresse, c’est dans la perspective du mois de juin prochain, pas avant.

Sarri et Benitez ont dit non