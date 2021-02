Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première réponse pour Longoria avec Rafael Benitez ?

Publié le 3 février 2021 à 11h45 par A.D.

Après son énorme coup de gueule en conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied par la direction de l'OM. Déjà en quête d'un successeur du coach portugais, Pablo Longoria aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Rafael Benitez. Alors qu'il serait entré en contact avec l'ancien de Liverpool, le Head of Football marseillais n'aurait pas reçu une réponse encourageante. En effet, Rafael Benitez, qui aurait plusieurs offres entre les mains, voudraient étudier ses possibilités et attendrait un signe de Naples.

Ce mardi, André Villas-Boas s'est totalement lâché en conférence de presse. Agacé par certaines décisions de sa direction, et en particulier par le recrutement d'Olivier Ntcham sans son consentement, le coach de l'OM s'est est pris à l'institution de son club et a fait savoir qu'il avait présenté sa démission. Une sortie qui n'est pas du tout passé. Via un communiqué, le club phocéen a annoncé dans la foulée qu'André Villas-Boas était démis de ses fonctions d'entraineur. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas » , peut-on lire. Pour remplacer le technicien portugais, Pablo Longoria se serait déjà mis au travail et aurait plusieurs cibles en tête, dont Rafael Benitez. D'après les dernières indiscrétions de Simone Rovera, divulguées sur la chaine Téléfoot , le Head of Football de l'OM aurait lancé les premiers contacts avec l'ex-entraineur de Liverpool. Et la réponse de ce dernier ne serait pas très positive.

Rafa Benitez regarderait ailleurs

A en croire Pipe Sierra, Pablo Longoria aurait bel et bien approché Rafael Benitez en vue de la succession d'André Villas-Boas. Comme l'a indiqué le journaliste de Win Sports TV , le coach espagnol de 60 ans aurait donné une réponse « pas très encourageantes » au Head of Football de l'OM. Alors qu'il aurait reçu une offre du Celtic et d'un club de Premier League, Rafa Benitez voudrait évaluer ses options. D'autant qu'il attendrait aussi d'en savoir plus sur la situation de Gennaro Gattuso au Napoli.