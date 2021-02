Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un entraîneur de renom déjà ciblé pour oublier Villas-Boas !

Publié le 2 février 2021 à 19h45 par A.M.

Quelques heures à peine après l'annonce de la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Et le profil de Rafael Benitez serait étudié en interne.

C'est désormais officiel, André Villas-Boas n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Suite à son énorme coup de gueule en conférence de presse contre la politique sportive du club, qui a engagé Olivier Ntcham, un profil initialement refusé par le technicien portugais, André Villas-Boas, qui a annoncé avoir posé sa démission, a finalement été mis à pied par sa direction. Par le biais d'un communiqué, « l’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas . » Une situation qui pousse l'OM à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et alors que les noms de Maurizio Sarri et Lucien Favre ont déjà circulé, un troisième entraîneur de renom sur le marché intéresserait le club phocéen.

L'OM en contact avec Benitez ?

En effet, selon les informations de Simone Rovera, l'OM étudie la piste menant à Rafael Benitez. Le journaliste de Téléfoot La Chaîne assure même que des premiers contacts ont eu lieu entre les deux parties. Il faut dire que le technicien espagnol âgé de 60 ans est libre depuis sa démission le 23 janvier dernier du Dalian Yifang, en Chine. Passé par Valence, Chelsea, l'Inter Milan, le Real Madrid ou encore Naples, Rafael Benitez a surtout remporté la Ligue des Champions avec Liverpool où il est resté en place entre 2004 et 2010. Reste à savoir s'il sera intéressé par l'opportunité qui se présente de succéder à André Villas-Boas sur le banc de l'OM.