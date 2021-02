Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tente un gros coup avec Maurizio Sarri !

Publié le 2 février 2021 à 17h45 par B.C. mis à jour le 2 février 2021 à 17h52

Alors qu’André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM ce mardi, la direction s’active pour trouver un nouvel entraîneur, et Maurizio Sarri serait à ce jour la piste prioritaire.

L’Olympique de Marseille vit décidément des jours très mouvementés. Au lendemain de la clôture du mercato hivernal, marquée par l’arrivée d’Olivier Ntcham pour remplacer Morgan Sanson, André Villas-Boas s’est agacé de la situation ce mardi en conférence de presse et a annoncé son intention de quitter l’OM : « J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l’OM . » Alors que les Marseillais affrontent le RC Lens mercredi, André Villas-Boas ne sera plus à la tête du club puisque l’OM a annoncé sa mise à pied quelques heures après son annonce pour des « agissements et des attitudes qui nuisent gravement à l'institution de l'OM ». Si Nasser Larguet, le responsable du centre de formation, devrait être sur le banc dans les prochains jours en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Pablo Longoria accélère pour dénicher le successeur d’André Villas-Boas, et une piste se dégage.

Sarri, la priorité de Longoria