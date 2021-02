Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez réagit à la bombe lâchée par Villas-Boas !

Publié le 2 février 2021 à 16h10 par B.C. mis à jour le 2 février 2021 à 16h11

Ce mardi, André Villas-Boas a annoncé en conférence de presse avoir présenté sa démission. Alors que le départ du Portugais pourrait donc être imminent, Alvaro Gonzalez a commenté la nouvelle sur Twitter.

On pensait que la situation à l’OM pouvait difficilement se dégrader après les événements survenus à la Commanderie le week-end dernier, mais il n’en est rien. À la surprise générale, André Villas-Boas a annoncé ce mardi en conférence de presse qu’il avait présenté sa démission à la direction marseillaise, notamment après le recrutement d’Olivier Ntcham qu’il n’a pas validé. « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat », a lâché André Villas-Boas. Ce dernier pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures, une annonce qui a secoué le vestiaire.

Alvaro Gonzalez déçu pour André Villas-Boas

Alors que les réactions se font rare pour l’heure, Alvaro Gonzalez a été le premier à commenter cette bombe lâchée par André Villas-Boas en début d’après-midi. Le défenseur espagnol s’est contenté de quelques emojis sur Twitter afin d’afficher sa déception suite à cette nouvelle. D’après RMC , la direction aurait accepté la demande de l’entraîneur portugais, et il ne manquerait plus que l’aval de Frank McCourt pour sceller son sort.





— Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) February 2, 2021