Mercato - OM : Un nouvel échec révélé pour la succession de Sanson !

Publié le 2 février 2021 à 9h30 par T.M.

Dans sa quête d’un milieu de terrain, l’OM a multiplié les pistes ainsi que les échecs. Ce mardi, France Football révèle d’ailleurs une nouvelle piste infructueuse de Pablo Longoria.

Suite au départ de Morgan Sanson à Aston Villa, Pablo Longoria s’était lancé à la recherche d’un nouveau milieu de terrain. Et il aura fallu attendre les dernières heures du mercato hivernal pour voir un renfort débarquer à l’OM. Et finalement, c’est Olivier Ntcham qui va arriver en provenance du Celtic Glasgow pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Une quête qui aura été très longue pour Pablo Longoria puisque comme L’Equipe l’a révélé ce mardi, le Français n’aurait été que le 7ème choix du « Head of Football » de l’OM. En effet, avant Ntcham, de nombreuses pistes auraient été étudiés à l’instar d’Angelo Fulgini ou encore Imran Louza.

L’OM a tenté Camara !