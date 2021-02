Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé sa nouvelle recrue !

Publié le 1 février 2021 à 15h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme la nouvelle priorité de l’OM pour assurer la succession de Morgan Sanson au milieu de terrain, Olivier Ntcham devrait finaliser son arrivée en prêt dans les prochaines heures.

Ces derniers jours, les pistes se sont multipliées au milieu de terrain à l’OM, André Villas-Boas ayant réclamé un renfort à Pablo Longoria pour pallier la récente vente de Morgan Sanson du côté d’Aston Villa. Finalement, les négociations se sont intensifiées ces dernières heures avec Olivier Ntcham (24 ans), le milieu de terrain français du Celtic Glasgow, qui serait d’ailleurs très attiré par le projet marseillais. Et ce dossier chaud serait en passe d’être bouclé pour l’OM…

Ntcham va finaliser son arrivée à l’OM !

Selon les informations de RMC Sport et Goal , Olivier Ntcham s’apprêterait à décoller de Glasgow pour débarquer à Marseille dans la journée et passer ensuite sa visite médicale. Si tout se passe comme prévu, le joueur du Celtic bouclera alors son arrivée à l’OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 5M€, et Pablo Longoria aura donc atteint son dernier objectif du mercato hivernal.