Mercato - OM : Longoria prépare un transfert de dernière minute totalement inattendu !

Publié le 1 février 2021 à 9h45 par A.M.

D'ici lundi soir, l'OM espère voir débarquer un milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa. Et Pablo Longoria préparerait un coup inattendu.

Comme le10sport.com le révélait en exclusivité, Morgan Sanson s'est engagé avec Aston Villa. Un départ qui laisse un vide du côté de l'OM et qui pousse André Villas-Boas à réclamer une arrivée dans l'entrejeu. « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver », assurait-il en conférence de presse. Mais le temps presse puisque le mercato fermera ses portes ce lundi soir.

L'OM étudierait une piste mystérieuse