Mercato - OM : Longoria dégaine une nouvelle offre pour oublier Sanson !

Publié le 1 février 2021 à 11h10 par A.M.

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain afin de pallier le départ de Morgan Sanson, l'OM aurait dégainé une offre pour obtenir le prêt d'Olivier Ntcham.

C'est le dernier objectif prioritaire de l'Olympique de Marseille cet hiver. Le club phocéen cherche effectivement à recruter un milieu de terrain d'ici la fermeture du mercato ce lundi à minuit. Il faut dire qu'alors ce secteur de jeu était le plus fourni au sein de l'effectif de l'OM, André Villas-Boas a vu filer Kevin Strootman, prêté au Genoa, et Morgan Sanson, qui s'est engagé avec Aston Villa. Par conséquent, le technicien portugais réclame l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain dans les prochaines heures. Et Pablo Longoria ne chôme pas.

L'OM tente d'obtenir le prêt de Ntcham