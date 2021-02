Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va dynamiter le marché des transferts !

Publié le 1 février 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

A quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille, déjà très actif sur le marché, devrait encore dynamiter le marché d'ici lundi soir, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Avant l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria s'était vu fixer plusieurs objectifs très clairs. Et il les a tous remplis jusque-là. En effet, d'un côté, André Villas-Boas souhaitait voir débarquer un latéral droit et un attaquant. C'est chose faite avec les arrivées de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik qui débarquent sous la forme de prêts respectivement en provenance de la Fiorentina et de Naples. D'un autre côté, Frank McCourt a réclamé que Pablo Longoria allège l'effectif et renfloue les caisses de l'OM. Là encore, le dirigeant espagnol a rempli sa mission avec brio puisque Kevin Strootman a été prêté au Genoa tandis que Kostas Mitroglou s'est engagé avec l'Aris Salonique. Deux départs qui permettent à l'OM de réaliser une grosse économie sur sa masse salariale. Enfin, en se séparant de Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa pour 16M€, bonus compris, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, et de Marley Aké, qui s'est engagé avec la Juventus pour 8M€, Pablo Longoria a également renfloué les caisses de l'OM. Et il n'a pas encore terminé.

Un milieu de terrain est espéré

En effet, l'Olympique de Marseille a un dernier objectif prioritaire : recruter un milieu de terrain. Et pour cause, le club phocéen a vu filer Morgan Sanson et Kevin Strootman et n'a donc plus que quatre joueurs à ce poste pour trois places. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplie les pistes ces derniers jours. Rapidement, plusieurs dossiers se sont refermés. Ainsi, les exigences d'Angers pour Angelo Fulgini ou encore de Toulouse pour Amine Adli ont douché les espoirs de Pablo Longoria qui s'est rabattu sur d'autres dossiers. Mais alors que le temps presse, La Provence assure que Mehdi Léris reste une option crédible compte tenu de sa situation à la Sampdoria, et ajoute qu'une piste mystérieuse est à l'étude. Le secret a rapidement été levé puisqu'il s'agit d'Olivier Ntcham qui a fait l'objet d'une offre de prêt de la part de l'OM comme l'a révélé RMC Sport . En revanche, Lovro Majer, qui aurait fait l'objet d'une proposition de 16M€ selon la presse croate, ne rejoindra probablement pas le club phocéen avant lundi soir. Dans ce dossier, l'étau se resserre.

La vague de départs se poursuit