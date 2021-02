Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente toujours de boucler une ultime opération colossale !

Publié le 1 février 2021 à 10h45 par A.M.

Sur tous les fronts en ce dernier jour de mercato, Pablo Longoria négocierait toujours avec Liverpool pour la vente de Duje Caleta-Car et ainsi boucler une dernière opération d'envergure.

Déjà très actif cet hiver, Pablo Longoria va vivre une dernière journée de mercato très animée. En quête d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, qui s'est engagé avec Aston Villa, le head of football de l'OM multiplie les pistes. Mais ce n'est pas tout puisqu'il finalise également des départs, à l'image de celui de Nemanja Raondjic, proche de rejoindre le Hertha Berlin sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 12M€. Mais Pablo Longoria serait encore en mesure de boucler une vente bien plus importante.

Caleta-Car à Liverpool ? Ce n'est pas encore fini !

En effet, en quête d'un défenseur central afin de compenser les blessures de Virgil Van Dijk et Joe Gomez, Liverpool s'intéresse effectivement à Duje Caleta-Car. Et alors que RMC Sport assurait que les discussions avaient rapidement été avortées compte tenu du peu de temps restant à l'OM pour dénicher un nouvel axial, Nabil Djellit relance ce dossier. Le journaliste de France Football assure effectivement que Liverpool et l'OM continuent de négocier et qu'un départ du défenseur croate d'ici lundi soir n'est pas à exclure. Le club phocéen cherche simplement à recruter un nouveau défenseur central pour compenser cette vente. Le timing est serré, mais plusieurs profils sont proposés à Pablo Longoria qui pourrait donc boucler un dernier dossier colossal en ce mois de janvier.