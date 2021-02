Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait bouclé une belle affaire à 12M€ !

Publié le 1 février 2021 à 9h10 par A.M. mis à jour le 1 février 2021 à 9h14

Peu utilisé cette saison, Nemanja Radonjic devrait s'engager avec le Hertha Berlin jusqu'à la fin de la saison. L'ailier de l'OM se dirige vers un prêt avec une option d'achat de 12M€.

Le dégraissage de l'Olympique de Marseille se poursuit. Bien décidé à alléger l'effectif d'André Villas-Boas, Pablo Longoria n'a pas chômé. En effet, le head of football de l'OM a d'abord réussi à se séparer des boulets financiers que représentent Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. Le premier a été prêté au Genoa tandis que le second s'est engagé libre avec l'Aris Salonique. Deux départs qui allègent drastiquement la masse salariale. Mais ce n'est pas tout puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Morgan Sanson s'est engagé avec Aston Villa pour 16M€, bonus compris, avant que Marley Aké rejoigne la Juventus pour 8M€. Et ce n'est pas terminé.

Radonjic fonce vers le Hertha