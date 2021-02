Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 1 février 2021 à 9h00 par La rédaction

Approché par Newcastle, Idrissa Gueye aurait pu quitter le PSG afin d'obtenir davantage de temps de jeu. Pourtant, le joueur aurait finalement préféré rester dans la capitale française.

Alors qu'il ne semble pas vraiment avoir sa place dans les plans de Mauricio Pochettino, qui a succédé à Thomas Tuchel à la tête du PSG, Idrissa Gueye aurait pu quitter le club de la capitale dès cet hiver. Même si la piste d'un départ n'était pas privilégié par les différentes parties, les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient toujours pour objectif de dégraisser quelque peu leur effectif, et Idrissa Gueye aurait bénéficié d'une piste pour obtenir plus de temps de jeu. En effet, comme l'a révélé L'Équipe , le Sénégalais intéressait Newcastle, qui aurait contacté le PSG pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Et même si les deux clubs s'étaient déjà accordés pour que cela se concrétise, Idrissa Gueye n'aurait finalement pas donné son feu vert. Car oui, l'identité du club n'aurait pas vraiment emballé le joueur de 30 ans...

Gueye a préféré recaler Newcastle