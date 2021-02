Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il réussir à prolonger Neymar et Mbappé ?

Publié le 1 février 2021 à 8h00 par H.G.

Tandis que Neymar et Kylian Mbappé arriveront tous deux au terme de leur contrat le 30 juin 2022, le Paris Saint-Germain entend vivement prolonger ses deux attaquants. Cependant, Leonardo sera-t-il capable de convaincre les deux stars ?

Tous deux recrutés au cours de la fenêtre estivale des transferts 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins au Paris Saint-Germain. Et pour cause, les deux attaquants respectivement âgés de 28 et 22 ans arriveront au terme de leur contrat dans un an et demi, chose qui ne laisse d’autre choix à la direction parisienne que de les prolonger rapidement, faute de quoi elle devra les vendre l’été prochain pour ne pas s’exposer au risque de les voir partir gratuitement le 30 juin 2022. En conséquence, Leonardo s’emploie en coulisses afin de les convaincre de parapher un nouveau contrat au PSG. Seulement voilà, à l’heure actuelle, la tendance à un renouvellement est davantage favorable avec Neymar qu’avec Kylian Mbappé...

Leonardo dispose d’un boulevard avec Neymar, mais pas avec Kylian Mbappé