Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier M'Baye Niang totalement relancé ?

Publié le 1 février 2021 à 20h00 par La rédaction

Attendu du côté de Bologne, M'Baye Niang ne devrait finalement pas s'engager en faveur du club de Serie A, la faute à quelques détails impossible à régler. Une bonne nouvelle pour l'ASSE ?

À la recherche d'un renfort en attaque, l'AS Saint-Étienne s'intéresse à M'Baye Niang, mais il y a de la concurrence dans ce dossier. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le Genoa était particulièrement intéressé par le profil de M'Baye Niang et avait déjà trouvé un accord avec la formation bretonne. Et ces dernières heures, c'est Bologne qui était finalement en pole pour l'attaquant rennais. À tel point que les dirigeants stéphanois se seraient finalement tournés vers une nouvelle cible venue de Bundesliga, en la personne d'Anthony Modeste, pour qui les négociations seraient extrêmement avancées. Mais le dossier M'Baye Niang connaîtrait de nouveaux rebondissements.

Niang à Bologne ? Fin des négociations !