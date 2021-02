Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 1 février 2021 à 10h00 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, Claude Puel a annoncé que son club restait attentif aux opportunités de dernière minute sur le marché.

L’ASSE doit s’activer en ces dernières heures de mercato hivernal. Après avoir bouclé l’arrivée du défenseur, Pape Cissé, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le club stéphanois espère s’offrir un attaquant. Après son échec dans le dossier Mostafa Mohamed, l’ASSE espère bien mettre la main sur un avant-centre ce lundi et suivrait d’ailleurs plusieurs joueurs. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 31 janvier, les Verts espèrent réaliser un coup de dernière minute avec M’Baye Niang. Cyle Larin (Besiktas) est également annoncé dans le viseur de l’ASSE.

« On est attentif à ce qu’il peut se présenter »