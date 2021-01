Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel confirme le départ d'une recrue estivale !

Publié le 31 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

Comme pressenti, le jeune attaquant Jean-Philippe Krasso va être prêté au Mans jusqu'à la fin de la saison. Claude Puel l'a confirmé en conférence de presse d'après-match, expliquant son choix.

« On a eu l'opportunité de Saint-Étienne qui prêtait ce garçon-là donc on a sauté sur l'occasion. Ce joueur nous donnera une arme supplémentaire dans le domaine offensif pour nos prochaines joutes, sachant qu'il reste 15 matches » . Après Didier Ollé Nicolle, entraîneur du Mans, qui a récemment confirmé l'arrivée de Jean-Philippe Krasso en provenance de l'AS Saint-Étienne, c'est au tour de Claude Puel d'annoncer le départ prochain de son joueur pour la formation de National 1. Alors que les Verts sont davantage penchés sur le dossier d'un renfort en attaque avec M'Baye Niang en ligne de mire comme le10sport.com vous l'a annoncé, l'entraîneur stéphanois va voir partir un joueur qui évolue dans ce même secteur offensif mais qui n'est jamais parvenu à trouver sa place depuis son arrivée d'Épinal lors du dernier mercato estival. Ce prêt devrait d'ailleurs être pour Jean-Philippe Krasso un moyen de se relancer, notamment en cette période compliquée, comme l'a expliqué Claude Puel après la rencontre remportée sur la plus petite des marges face à l'OGC Nice (0-1) ce dimanche.

« Le but, c'est de gagner du temps de jeu et de mettre ce qu'il a appris en application»