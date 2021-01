Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Départ confirmé pour cet attaquant de Claude Puel !

Publié le 31 janvier 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que l’ASSE cherche un attaquant durant ce mercato estival, Claude Puel va laisser partir un élément offensif. En effet, Jean-Philippe Krasso va terminer la saison du côté du Mans.

Finalement, Mostafa Mohamed ne viendra pas à l’ASSE cet hiver. Après avoir longuement essayé de trouver un accord avec le club égyptien de Zamalek, c’est finalement Galatasaray qui a raflé la mise. Toujours sans renfort offensif, Claude Puel n’aurait toutefois pas baissé les bras et ces dernières heures, il a notamment été expliqué que le dossier M’Baye Niang avait été rouvert. L’ASSE va toutefois devoir faire vite car le marché des transferts ferme dans quelques heures. Les Verts réussiront-ils à enregistrer l’arrivée d’un attaquant ? En attendant, un départ est sur le point d’être acté dans le secteur offensif de l’ASSE en la personne de Jean-Philippe Krasso.

« On a sauté sur l’occasion »