Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est déjà en mauvaise posture pour M'Baye Niang !

Publié le 31 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que l’ASSE aurait réactivé la piste menant à M'Baye Niang, les Verts seraient en difficulté dans ce dossier. En effet, outre leurs moyens financiers limités, ils verraient une écurie italienne être prête à répondre aux exigences du Stade Rennais.

L’arrivée avortée de Mostafa Mohamed n’aurait en rien conduit l’ASSE à abandonner l’idée de recruter un attaquant cet hiver. En effet, à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce samedi, les Verts se pencheraient de nouveau sur le profil de M'Baye Niang, un joueur qu’ils ont déjà essayé de recruter l’été dernier, puis en guise de joker. Seulement voilà, la piste menant à l’attaquant de 26 ans serait des plus délicates pour l’ASSE dans la mesure où l’écurie entrainée par Claude Puel ne serait pas en mesure de répondre aux exigences du Stade Rennais, pourtant ouvert à un départ de son joueur. Et justement, un concurrent du club du Forez dans le dossier serait capable de satisfaire les prétentions bretonnes…

Le Genoa en pôle pour M'Baye Niang, Bordeaux parmi les clubs à l’affût