Mercato - OM : Covid, Mediapro… Les raisons du divorce avec André Villas-Boas !

Publié le 31 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Ce vendredi, André Villas-Boas a annoncé qu’il ne devrait pas prolonger avec l’OM. Comment en est-on arrivé là ? Réponse.

Entre l’OM et André Villas-Boas, l’histoire devrait se terminer à l’issue de la saison. En effet, alors que le Portugais est dans sa dernière année de contrat, il ne devrait pas prolonger. A ce sujet, Villas-Boas a d’ailleurs lâché une bombe en conférence de presse vendredi : « Un départ en juin ? Bien sur, oui. Avec la position où on est, c'est normal. Ça va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester ».

Un divorce pour des raisons financières ?