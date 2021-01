Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision tonitruante prise dans le dossier Haaland !

Publié le 30 janvier 2021 à 22h30 par D.M.

Le Borussia Dortmund aurait décidé de se séparer de Jadon Sancho cet été plutôt qu’Erling Braut Haaland. L’attaquant norvégien pourrait quitter le Club de la Ruhr en 2022.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne devrait pas s’éterniser dans son club. Auteur déjà de 14 buts en Bundesliga cette saison, l’attaquant norvégien attire le regard des plus grandes équipes européennes, intéressées par le jeune prodige de 20 ans. Chelsea, Manchester United, Manchester City, le PSG, la Juventus et le Real Madrid auraient coché son nom. Mais sauf énorme retournement de situation, Haaland ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund en 2021.

Le BVB prêt à se séparer de Sancho, mais pas d'Haaland en 2021